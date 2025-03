Horóscopo de Carnaval 2025: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O Carnaval de 2025 está a todo vapor e os signos podem conferir como estará sua energia durante a festa. Confira as previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer:

Áries

Espere um impulso e muitas ideias, assim conversas e desejo de aprender. Apenas tenha cuidado para não levar ao máximo a impulsividade. Sentimentos profundos podem ser despertados, especialmente envolvendo sua família. Tenha empatia ao acalmar sua mente e preste atenção à sua intuição. Para quem está mais agitado, é importante ter momentos de descanso.

Touro

Tirar um tempo de silêncio para si mesmo fortalecerá sua percepção e seu inconsciente pode se comunicar com você. A diversão pode ser muito positiva se você usar para se desestressar e aproveitar ao lado de quem ama. Conversas sinceras e relações leves acontecem com pessoas que você já conhece ou até um novo amor.

Gêmeos

Conexões com pessoas e novos amigos. O poder intelectual e o amor estão em alta. Quando se trata de sua vida social, pessoas do passado podem retornar. Festas podem sair do controle se você exagerar, por isso é melhor manter a diversão com limites.

Câncer

Como você se expressa e mostra suas habilidades ditarão o seu sucesso. É importante ter bastante cautela para não cometer exageros e acabar com problemas, principalmente amorosos. Lembre-se de entrar em contato com as pessoas que ama e passar momentos agradáveis. Cuide da alimentação para ter energia.