Com laranja e abacaxi: suco natural perfeito para emagrecer e reduzir a inflamação abdominal

A laranja é uma das frutas mais queridinhas do mundo. Conhecida por seu sabor cítrico, ácido, amargo e refrescante, ela pode ser usada no preparo de diferentes delícias, como bolos, geleias, chás e sucos.

ANÚNCIO

No entanto, o que muitas pessoas provavelmente não sabem é que, um suco de laranja, quando feito com os ingredientes certos, pode ser perfeito para perder peso e diminuir a inflamação abdominal.

Sendo assim, se era isso o que você estava procurando em uma bebida, abaixo mostramos como preparar um suco natural à base de laranja, abacaxi, limão e canela que pode ajudar.

De acordo com o portal Soy Carmín – onde a receita foi extraída – esta bebida ajuda a queimar gordura acumulada no corpo graças à bromelina presente no abacaxi. Ela também possui um alto teor de vitamina C, que fortalecerá seu sistema imunológico.

Além disso, a combinação de laranja, abacaxi e limão ajuda a melhorar o sistema digestivo e limpar o corpo, eliminando assim toxinas. Confira a receita completa a seguir:

Ingredientes

- O suco de 5 laranjas

- 1 xícara de pedaços de abacaxi

ANÚNCIO

- O suco de 2 limões

- Meia colher de sopa de canela em pó

Modo de preparo

Tudo o que você precisa fazer é misturar todos os ingredientes no liquidificador. Ao servir o suco, você pode adicionar gelo se quiser mais gelado e decorar com uma fatia de laranja. Beba três vezes por semana antes do café da manhã.

Nota: Lembre-se que, antes de incluir qualquer suco na sua dieta, é importante consultar um especialista. Também é recomendável adicionar outros hábitos saudáveis na sua rotina para melhores resultados, como, por exemplo, a prática regular de atividades físicas