5 tons de loiro ideais para mulheres de olhos escuros e que estão na moda

Ressalte seus atributos com estes tons

Escolher as tinturas loiras certas pode realçar a beleza natural das mulheres de olhos escuros, criando um impacto visual deslumbrante. No cenário da moda capilar de 2025, há tendências que se destacam como ideais para complementar essa característica única e adicionar um toque de sofisticação a qualquer estilo.

Tinturas loiras ideais para mulheres com olhos escuros

Loiro Mel

Para realçar a profundidade dos olhos castanhos, os tons dourados ou mel são perfeitos. O uso de luzes em tons caramelo, como morena cara ou balayage, pode valorizar o visual e dar um brilho especial à tez. Esta combinação embeleza especialmente as mulheres com olhos escuros, acrescentando luminosidade e calor à sua aparência.

Loiro Escuro

Com base amarelada e tons mais profundos que o marrom claro, o loiro escuro é uma ótima opção para quem busca uma mudança sutil, mas impactante. Essa tonalidade proporciona um look natural e elegante, principalmente quando combinada com mechas mais escuras nos cabelos castanhos.

Loiro Bronze

A fusão entre loiro e castanho, conhecida como bronze, ganhou popularidade e se tornou a preferida de personalidades como Jennifer Lopez. Esta mistura equilibrada de loiro e moreno cria um look moderno e versátil que se adapta a uma variedade de tons de pele. Ideal para quem procura um estilo de baixa manutenção.

Loira morango

Para um look jovem e fresco, o louro morango é a opção ideal para revitalizar a sua imagem. Com uma combinação de reflexos castanhos claros, loiros e morangos, essa tintura dá um toque romântico e sedutor aos seus cabelos. É especialmente lisonjeiro para peles com tons frios, realçando a beleza natural e proporcionando um ar encantador ao conjunto.

Loiro gelo

Loiro gelo e cremosa com tons suaves de baunilha brilha como tendência de destaque para 2025. Inspirado no estilo de Anya Taylor-Joy, esse tom platinado uniforme requer um processo especial de clareamento e cuidado para manter sua luminosidade.