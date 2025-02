Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Cartas 19 e 26

Seu crescimento e sua queda dependem de você, por mais difícil que seja aceitar isso as vezes. Sempre deixe as coisas boas crescerem e não se contamine com nada que possa derrubá-lo.

Capricórnio – Cartas 6 e 16

Quando as coisas boas chegam e fazem você se sentir bem, é hora de aproveitar e celebrar. Recarregue suas energias e aproveite essa etapa boa para alcançar objetivos, não esquecendo nunca de nutrir as boas relações com seus aliados verdadeiros.

Aquário – Cartas 7 e 17

Não existe tristeza que dure para sempre e é preciso se levantar em algum momento. Aos poucos, recupere seu equilíbrio, seja para seguir em frente ou ir em busca de justiça. Não se esqueça também de descansar nos períodos que isso é possível, pois apenas com energia a luta acontece.

Peixes – Cartas 33 e 12

Não abra a porta do seu lar e da sua convivência para qualquer um. Nem todas as pessoas possuem boas intenções e é hora de preservar sua energia, se proteger e começar a sintonizar com energias mais sinceras.