Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer .

Áries – Cartas 3 e 19

É hora de deixar algumas obsessões enterradas de vez no passado, pois elas podem atrapalhar a sua vida de forma importante. Ocupe a mente com o presente e com o que deve ser cuidado e valorizado agora para não se arrepender.

Touro – Cartas 23 e 7

Pense nas vezes que já lutou e em tudo o que superou, qualquer coisa é possível quando você batalha para que seja possível. Muito poder e intuição o ajudarão a superar as dificuldades, é preciso acreditar.

Gêmeos– Cartas 13 e 29

Ao superar problemas, não deixe de lado sua esperteza e desconfiança. Abra os olhos para dar um fim na falsidade e seguir em frente com melhor companhias e foco.

Câncer – Cartas 36 e 14

Um caminho se forma em sua vida e é hora de estar atento a rota. Dessa forma, enfrente os altos e baixos a partir de agora sempre disposto a encontrar as melhores saídas. Não se martirize mais porque o passado ou presente não foi exatamente como planejou.