Lancôme: 4 perfumes da marca francesa para usar no almoço com as amigas no fim de semana

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um delicioso aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que qualquer pessoa se sinta ainda mais atraente.

E se você tem um almocinho de garotas com as amigas no fim de semana, vale a pena apostar em um perfume Lancôme para complementar o look.

O motivo? As fragrâncias dessa marca francesa ajudam você a se sentir mais confiante e empoderada em qualquer ocasião. Por isso, conheça agora mesmo os melhores perfumes de Lancôme, com informações do portal Fragrantica:

Idôle

Idôle, de Lancôme, é um perfume chipre floral feminino que foi lançado em 2019. Criado por Shyamala Maisondieu, Adriana Medina-Baez e Nadege le Garlantezec, ele contém notas de topo de Pera, Bergamota e Pimenta Rosa, notas de coração de Rosa e Jasmim, e notas de fundo de Almíscar Branco, Baunilha, Patchouli e Cedro.

La Vie Est Belle

Esta é uma fragrância floral frutada gourmet de Lancôme que foi lançada em 2012. Criada por Olivier Polge, Dominique Ropion e Anne Flipo, possui notas de topo de Groselha Preta e Pera, notas de coração de Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira, e notas de fundo de Pralinê, Baunilha, Patchouli e Fava Tonka.

La Nuit Trésor

Lançado em 2015, La Nuit Trésor é um perfume oriental baunilha feminino que foi criado por Christophe Raynaud e Amandine Clerc-Marie. As notas de topo são de Pera, Tangerina e Bergamota, as notas de coração são de Morango, Orquídea Baunilha, Rosa Negra e Maracujá, e as notas de fundo são de Pralinê, Caramelo, Lichia, Baunilha, Patchouli, Incenso, Café, Alcaçuz, Cumarina e Papiro.

Hypnôse

Hypnôse é um perfume oriental baunilha que foi lançado em 2005. Criado por Annick Menardo e Thierry Wasser, ele possui nota de topo de Flor de Maracujá, notas de coração de Jasmim e Gardênia, e notas de fundo de Baunilha e Vetiver.