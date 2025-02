Horóscopo do fim de semana: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 2 de março de 2025

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Áries

Momentos ideais para você se renovar ou fazer alguma mudança estética. Tenha cuidado com os nervos, tente se controlar e não seja tão intenso. Convites.

A sorte ainda está do seu lado. Comece aquilo que você tanto deseja, seja um negócio ou mude de casa. Tente se proteger com uma fita vermelha amarrada com três nós no tornozelo esquerdo e deixe-a lá até cair para afastar a inveja.

No amor, você continuará mais apaixonado pelo seu parceiro do que nunca, já falando em noivado ou em morar junto. Se você é solteiro, você conhecerá um amor muito compatível.

Touro

Agora deixe de lado os rancores familiares e tente passar mais tempo com quem ama. Aprenda a perdoar e seja perdoado.

Este fim de semana você terá muitas atividades de trabalho e estudo, tente colocar sua melhor atitude. No amor, pare de procurar aquela pessoa que não era para você.

Sua força interior aumentará e qualquer decisão que você tomar será bem-sucedida e lhe permitirá alcançar a prosperidade. Resolva os problemas com seu parceiro, não seja tão ciumento ou intenso em seus relacionamentos românticos.

Você receberá ajuda de alguém muito importante para fazer negócios ou projetos. Sonvite para sair com seus amigos.

Gêmeos

Você ouvirá sobre um problema com um amigo relacionado a questões legais. Tente dormir mais para que você possa trabalhar pelos seus sonhos.

No amor, você continuará com seu parceiro e, para quem está solteiro, o amor virá. Você receberá propostas de mudanças em seu negócio ou chance de um novo emprego.

É hora de você ter uma melhor vida financeira. Você receberá a força necessária para que tudo saia bem, só tome cuidado com a inveja e o mau-olhado que o cercam ultimamente.

Convites e momentos de diversão. Um intuição importante.

Câncer

Convites e chance de se divertir muito, mas tente não beber muito álcool; cuide da sua saúde para se sentir bem fisicamente.

Lembre-se que você precisa economizar agora, não gaste com coisas desnecessárias. Serão dias em que você estará muito apaixonado pelo seu atual parceiro e decidirá começar uma família.

Os solteiros encontrarão um amor muito formal em breve. É hora de você fazer mais amigos. Em termos de trabalho, você terá reuniões de última hora para mudanças de pessoal, então tente melhorar seu desempenho no trabalho.