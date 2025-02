Os 3 signos que fazem descobertas importantes com a Lua Nova em Peixes de hoje (27)

Nesta quinta-feira (27) uma Lua Nova em Peixes acontece e trará intuições e descobertas importantes para alguns signos do zodíaco.

Confira os signos que abrem a mente com essa energia poderosa:

Sagitário

É um momento de novos começos e de despertar para alguns sonhos. Evite perder tempo com conflitos que não levam a lugar nenhum e use esta energia para mudar o que precisa ser alterado de alguma forma. É impossível fugir de alguns dramas, mas este período também o ajudará a descobrir o que realmente faz feliz.

Capricórnio

Esta Lua o ajudará a se conectar com a intuição e como subconsciente. É hora de compreender os processos que está passando e abrir a mente para acessar novas informações. Não se limite e não tema as transformações, apenas esteja atento para captar mensagens e traçar planos para você agora.

Peixes

A Lua desperta agora coisas novas sobre você e descobertas sobre a sua vida. É hora de compreender as páginas que precisam ser viradas e as mudanças que sintonizam com sua nova verdade. O mergulho pode ser profundo, mas não se assuste, pois é o passo que precisa ser dado.