A Lua Nova em Peixes influencia a vida amorosa e parcerias de 3 signos do zodíaco

Nesta quinta-feira (27) uma Lua Nova em Peixes ganha os céus e pode influenciar bastante como os relacionamentos de alguns signos do zodíaco acontecem a partir de agora.

Confira os signos que abrem o coração com essa energia poderosa:

Touro

A Lua desperta sua capacidade de construir comunidades e relacionamentos com uma maior sintonia a partir de agora. Para muitos, é uma etapa de mudanças e reavaliações, na qual as companhias verdadeiras começam a ganhar o espaço que merecem, pois o pensando sobre o futuro influenciará as decisões.

Leão

Relacionamentos entram em foco e podem ser aprofundados a partir de agora. Transformações e uma virada de página chegam em sua vida e é hora de não temer soltar o passado. A evolução virá com a sua coragem para olhar para as coisas que precisam ser superadas.

Virgem

Suas parcerias e relações são analisadas e é possível que novos passos sejam dados. Comprometimento e o despertar para criar caminhos mais sólidos podem trazer evoluções importantes. É hora de entender o poder da união!