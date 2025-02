4 perfumes importados REFRESCANTES que são perfeitos para usar em um casamento na praia

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um delicioso aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que qualquer pessoa se sinta ainda mais atraente.

E se você tem um casamento à beira-mar para ir nesse final de semana, vale a pena investir em fragrâncias refrescantes, já que elas são conhecidas por transmitir uma sensação de frescor e conforto.

Sendo assim, que tal conhecer algumas opções importadas agora mesmo para levar na sua necessaire? Confira 4 a seguir, com informações do portal Fragrantica:

Acqua di Gioia, de Giorgio Armani

Acqua di Gioia é um perfume floral aquático feminino que foi lançado em 2010. Criado por Loc Dong, Anne Flipo e Dominique Ropion, ele possui notas de topo de Limão de Amalfi e Hortelã, nota de coração de Jasmim Aquático, e notas de fundo de Cedro da Virgínia, Açúcar mascavo e Ládano francês.

Light Blue, de Dolce&Gabbana

Light Blue, de Dolce&Gabbana, é um perfume floral frutado que foi lançado em 2001. Assinado pelo perfumista Olivier Cresp, contém notas de topo de Limão Siciliano, Maçã, Cedro e Câmpanula, notas de coração de Bambu, Jasmim e Rosa Branca, e notas de fundo de Cedro, Almíscar e Âmbar.

Versense, de Versace

Lançado em 2009, Versense é um perfume amadeirado floral almiscarado. As notas de topo são de Bergamota, Cítricos, Mandarina Verde, Figo e Pera, as notas de coração são de Cardamomo, Lírio, Jasmim e Narciso, e as notas de fundo são de Cedro da Virgínia, Almíscar, Oliveira e Sândalo.

Chloé Eau de Parfum Naturelle, de Chloé

Esta é uma fragrância floral feminina de Chloé que foi lançada em 2021. Assinada pelo perfumista Michel Almairac, ela contém notas de topo de Cidra e Groselha Preta, notas de coração de Rosa e Néroli, e notas de fundo de Mimosa e Cedro.