Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco para iniciar março de 2025

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Confira a seguir:

Áries – Carta “A Roda da Fortuna”

Hora de ter sorte em novos projetos e empregos. Uma chance de mudar para o exterior ou mudar seu futuro para melhor.

Touro – Carta “A Estrela”

Você está no seu momento de brilhar, mas deve aprender a não dar sua opinião sobre nada e nem ninguém que não solicitou para não se sobrecarregar com situações negativas.

Gêmeos – Carta “O Diabo”

É hora de você se livrar do mau-olhado e da inveja. Mude suas companhias e hábitos para ter uma vida mais próspera.

Câncer - Carta “O Sol”

Você está no seu melhor e deve brilhar em todas as áreas. Não fique mais desanimado e levante a cabeça para se destacar.

Leão - Carta “Ás de Paus”

Você é um líder nato em tudo que faz, por isso deve usar essa capacidade de administrar para ter sucesso por conta própria.

Virgem - Carta O Mago

Hora de manifestar e pedir ao universo o que precisa. Seja mais decidido e use seu poder a seu favor, principalmente a intuição e os pensamentos.

Libra - Carta “Ás de Ouros”

Uma etapa de de riqueza e estabilidade para você. Vá atrás ou aceite de bom grado aquilo que merece sem medo do que os outros possam pensar.

Escorpião – Carta O Julgamento

Não tenha medo de enfrentar assuntos de frente para tomar decisões. Apenas seja maduro e encare as transformações como novos caminhos.

Sagitário – Carta “Roda da Fortuna”

A sorte está agora a seu favor e a prosperidade chegará até você. Deixe os rancores para trás e aproveite o presente.

Capricórnio – Carta “A Torre”

Notícias e mudanças radicais, não tema de colocar as mãos à obra para construir uma nova vida.

Aquário – Carta “O Imperador”

Hora de marcar uma nova direção em sua vida, então assuma o controle dela.

Peixes – Carta “O Louco”

A energia positiva está a seu favor e surpresas podem acontecer; tenha prosperidade e muita alegria para viver bem.

