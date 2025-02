Quer comprar um perfume caro? Estas são as dicas que você deve saber antes de investir, segundo especialistas

Mergulhar no mundo dos perfumes caros é uma experiência sensorial única, mas muitas vezes pode ser avassaladora se não tivermos certeza do que procurar naquele pequeno frasco que passa a fazer parte da nossa rotina diária.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de saúde, moda e beleza pelo WhatsApp

Selecionar um perfume de qualidade envolve considerar vários aspectos importantes que os especialistas costumam levar em consideração antes de fazer um investimento significativo.

Dicas que você deve saber antes de comprar um perfume caro

A qualidade de um perfume está na concentração de óleos essenciais e na seleção de ingredientes de alta qualidade, que garantem maior durabilidade na pele.

Imagem Ilustrativa (br.freepik.com)

Elementos como almíscar, ambroxan, resinas e madeiras nobres contribuem para uma ótima fixação do aroma ao longo do dia. Pelo contrário, os perfumes de baixa qualidade tendem a desaparecer rapidamente devido às suas formulações mal formuladas e às altas concentrações de álcool.

É fundamental estar atento à diferença entre perfumes autênticos e suas imitações. As imitações não só carecem da criatividade e excelência dos originais, mas também perpetuam uma indústria pouco transparente que não respeita os direitos dos criadores, onde as embalagens e as garrafas parecem de baixa qualidade.

Os nomes botânicos latinos são geralmente associados a perfumes naturais, enquanto os nomes químicos e as definições com números indicam a presença de substâncias químico-sintéticas. Nesse sentido, o extrato ou espírito destaca-se como a variedade mais concentrada e de maior qualidade, com uma projeção intensa que só é encontrada em perfumes de alta qualidade.

ANÚNCIO

Perfumes |

Na escala de concentração de essências encontramos a eau de parfum com cerca de 15-16% de essências, seguida da Eau de Toilette com 5-6% e por último a eau de cologne com apenas 1%.

A escolha da concentração certa dependerá das suas preferências e do tipo de pele que você possui. A pele mista ou oleosa tende a realçar os aromas, enquanto a pele seca requer cuidados especiais para maximizar a duração do perfume.

LEIA TAMBÉM:

4 perfumes masculinos AMADEIRADOS para usar com roupa social no trabalho

Os 3 signos que devem se preparar para cortes na Lua Nova em Peixes

Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco para iniciar março de 2025

Na hora de adquirir o seu perfume ideal é fundamental estar atento a detalhes como o design da embalagem, a qualidade dos materiais e a presença de elementos distintivos que caracterizam os perfumes autênticos. Além disso, testar a fragrância e deixá-la permanecer na pele por um longo tempo o ajudará a tomar uma decisão informada e sábia.

Aliás, uma dica que os especialistas dão é que se formar bolhas ao agitar o frasco e desaparecerem imediatamente, é considerado um produto de qualidade.