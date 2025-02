Os 3 signos que devem se preparar para cortes na Lua Nova em Peixes

Na quinta-feira, 27 de fevereiro de 2024, uma Lua Nova em Peixes ganha os céus. Por isso, alguns signos do zodíaco já estão sentindo os efeitos desse movimento e podem lidar com cortes importantes ao serem tocados por essa energia.

Confira quais são e como isso acontecerá:

Áries

Um despertar importante de reflexão e intuição podem fazer você se preparar para uma nova fase na vida. No entanto, para que as coisas se transformem será necessário deixar no passado aquilo que o está segurando no mesmo lugar. Algo que já foi considerado importante pode partir e não estar mais com você daqui para frente, seja um comportamento, hábito ou companhia.

Gêmeos

É um momento de pensar com muito mais clareza nos objetivos e se desfazer daquilo que o tem impedido de ir por maiores conquistas na vida. Além de visualizar e colocar em ordem suas prioridades, este pode ser um momento de fechar situações que afetam sua energia. Prepare para se despedir e encarar uma renovação na própria essência.

Câncer

Este será um momento de muito crescimento espiritual e de olhar para o futuro. Ao passar por esse momento de expansão, será preciso encerrar etapas e realizar alguns cortes que o ajudam a ressignificar aquilo que foi vivido. Foque em seu proposito e fique de olho no emocional para não tomar atitudes precipitadas.