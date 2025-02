Carnaval: 4 perfumes baratinhos de Eudora para arrasar nos bloquinhos ou na Sapucaí

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um delicioso aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que qualquer pessoa se sinta ainda mais atraente.

E se você é uma grande fã do Carnaval, e planeja curtir nos bloquinhos de rua ou até mesmo na Sapucaí, já sabe que vai precisar de um bom perfume para te acompanhar na curtição.

Por isso, vale a pena investigar nas fragrâncias de Eudora. O motivo? A marca possui opções únicas, duradouras, e o melhor: que cabem no seu bolso. Sendo assim, conheça quatro perfumes deliciosos de Eudora agora mesmo para arrasar no Carnaval, com informações do portal Fragrantica:

La Victorie Intense

La Victorie Intense é um perfume floral amadeirado almiscarado de Eudora que foi lançado em 2021. Assinado pela perfumista Gabriela Chelariu, ele possui notas de topo de Pimenta Rosa, Pera, Mandarina, Bergamota e Toranja, notas de coração de Tuberosa, Ylang Ylang, Flor de Laranjeira, Sândalo Australiano, Néroli e Sementes de Cenoura, e notas de fundo de Marshmellow, Baunilha, Patchouli, Madeira de Cashmere, Ambroxan e Norlimbanol™.

Magnific Audaz

Lançado em 2023, este é um perfume floral feminino de Eudora. Assinado pela perfumista Leslie Gauthier, contém notas de topo de Mandarina, Magnólia e Pêssego, notas de coração de Ylang Ylang de Madagascar, Jasmim, Rosa Turca e Canela, e notas de fundo Balsâmicas, Ládano, Ambroxan, Baunilha, Vetiver de Bourbon, Patchouli, Fava Tonka, Segredo Eudora®, Musgo e Almíscar.

Eudora Rosé

Esta é uma fragrância chipre frutada que foi lançada em 2024. As notas de topo são de Champanhe Rosé, Pera e Maçã, as notas de coração são de Rosa Centifolia, Frutas Vermelhas, Flor de Laranjeira, Lírio-do-Vale e Frésia, e as notas de fundo são de Patchouli, Acorde Gourmand, Segredo Eudora®, Cashmeran, Baunilha, Âmbar e Musgo de Carvalho.

Lyra

Lyra, de Eudora, é um perfume oriental floral feminino que foi lançado em 2020. Criado por David Apel e Isaac Sinclair, ele possui notas de topo de Calda de Morango, Cereja, Mirtilo, Kiwi, Damasco e Osmanthus, notas de coração de Flor de Íris, Jasmim, Violeta, Lírio-do-Vale e Osmanthus, e notas de fundo de Almíscar, Fava Tonka, Maltol, Âmbar, Sândalo, Cedro, Segredo Eudora® e Musgo.