A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Sagitário – Carta da Estrela

Lembre-se que mesmo diante de momentos afortunados e importantes, é necessário manter a atenção e não se dispersar de alguns objetivos. Oportunidades se abrem o tempo todo e você pode evitar deixar que elas passem se estiver vivendo o presente com atenção.

Capricórnio – Carta da Morte

Este é um momento de rompimento com aquilo que é conhecido em sua vida. Por isso, não tema passar por cortes e recomeços que marcam novas direções. A oportunidade perfeita pode estar após o desconforto e isso exige equilíbrio mental e emocional para lutar.

Aquário – O Mundo

ANÚNCIO

É com diversas formas de se expressar e de seguir em frente que você mostra ao universo o que quer e precisa. Não tenha medo de abandonar o passado e se aventurar renovando sua personalidade, vida e companhias. Sempre existe tempo e espaço para mudar!

Peixes – O Juízo

Tudo o que está atrapalhando seu caminho pode ser revelado, assim como as intenções negativas que partem de você para outras pessoas também. Esteja atento e saiba como usar a intuição e percepção a seu favor. Pesos e relações que permanecem apenas por conveniência tendem a irem embora.