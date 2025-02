A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta A Justiça

A vida o colocará em situações nas quais precisará sair da zona de conforto e fazer algo a mais. Seja por obrigação ou evolução, a sua melhor atitude é ser estratégico, mas deixas a passividade, pois só assim chegará no destino que realmente precisa.

Virgem - Carta A Morte

Compreenda as finalizações de etapa como uma nova direção rumo a verdade e novos objetivos. lembre-se de que é hora de cultivar calma e sabedoria diante dos desafios que, por mais que pareçam extremos, são apenas mais uma etapa de luta antes da vitória.

Libra – Carta A Imperatriz

É hora de saber mediar qualquer situação e agir com nobreza. Não se rebaixe ou use práticas pouco dignas para sair dos problemas: enfrente e prepare-se sempre um pouco mais para alcancar o melhor com dignidade.

Escorpião – Carta A Força

Hora de não cair em tentações que possam o colocar em problemas. A vida mostrará caminhos e rotas, mas só será possível saber o melhor se manter seus valores e o que importa protegidos.