A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta Roda da Fortuna

Será uma etapa de maior concentração nas suas verdadeiras necessidades e ambições, pois a vida pode abrir caminhos importantes e diversos, deixando assim tudo mais difícil para quem está pouco decidido. Tenha foco para perseverar e crescer.

Touro – Carta O Mago

Ao escolher seus aliados, foque naqueles que são prudentes e habilidosos naquilo que fazem. É hora de aprender a se conectar com aliados que o ajudam a crescer e potenciar ainda mais seu poder em todos os locais de crescimento. Abra-se a experiencias.

Gêmeos – Carta A Morte

Compreenda aquilo que pode terminar para abrir um lugar especial ao que realmente vale a pena. Não tenha medo de interromper o que não funciona para embarcar em novos projetos e passar por transformações. Nesse período, cuide do mental e emocional para não sofrer além da conta.

Câncer- Carta O Pendurado

Evite continuar preso a uma situação que só o tem colocado em sofrimento ou o deixou estagnado. Algumas sombras podem ser reveladas e será necessário tomar atitudes concretas para sair de um caminho de desgaste que não permite que sua energia seja elevada.