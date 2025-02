Os signos que serão fortemente impactados pelo Eclipse Lunar Total

Na madrugada de 13 para 14 de março de 2025 ocorrerá um importante Eclipse Lunar Total que poderá ser visto no Brasil. Os efeitos desta Lua de Sangue em Virgem podem durar por até seis meses e trará grandes transformações para alguns signos do zodíaco, que finalizam e iniciam etapas em suas vidas.

Confira os signos mais impactados pelo Eclipse Lunar em Virgem:

Gêmeos

Aspectos importantes da sua vida familiar e do lar podem entrar em alta. É um momento de muita conexão com a sinceridade e reflexão sobre as questões que ainda podem causar limitações em sua vida. Lidar com a própria vulnerabilidade e com as cicatrizes pede calma e consciência para buscar curas e novas formas de viver melhor. Não tema finalizar ou iniciar processos que o libertam de alguma forma.

Virgem

A energia do eclipse será muito importante em sua vida para motivar mudanças que o atingem de dentro para fora. É importante despertar seu olhar para enxergar a realidade e refletir sobre a pessoa que realmente deseja ser no mundo. Não se apegue em aspectos que o mantém no passado e prefira crescer para renovar suas oportunidades e caminhos. A evolução será grande!

Sagitário

Muitas mudanças e oportunidades abrem seus caminhos para novos objetivos. A forma como você é visto e a carreira tendem a passar para um novo capítulo, se alinhando com sonhos e evoluções. Não tenha medo de pensar grande e embarcar em uma fase mais ambiciosa, pois os bons frutos serão colhidos.

Peixes

Finalizações importantes marcam sua vida amorosa e relacionamentos a partir de agora. Seja corajoso para se fortalecer e tomar as decisões que levarão sua vida para um caminho mais satisfatório e alinhado com aquilo que realmente quer para a sua vida.