O que é glitter hair, a tendência feminina e irreverente que conquista mulheres de todas as idades

O cabelo brilhoso, também conhecido como cabelo brilhoso, é a última tendência feminina que voltou para ficar e conquistar o coração de mulheres de todas as idades.

Se você pensava que brilhos nos cabelos eram coisa do passado, eles voltaram graças ao filme ‘Anora’, onde a personagem interpretada por Mikey Madison ostenta lindos cabelos pretos enfeitados com fios brilhantes.

Essa moda já era popular nos anos 2000 e voltou com força total, mostrando que pode ser uma opção fresca e divertida para qualquer mulher.

O que é cabelo com glitter e como ele é usado em 2025?

A técnica glitter hair consiste em incorporar finos fios brilhantes ao cabelo, criando um efeito luminoso e dinâmico que não passa despercebido.

Na década de 2010, os cabelos brilhantes fizeram sucesso em plataformas como Tumblr e Instagram, inundando as redes sociais com looks inspirados em sereias e unicórnios. Atualmente, celebridades e amantes da moda devolveram esta tendência, dando-lhe um toque mais sofisticado e versátil.

Não é necessário saturar os cabelos com mechas brilhantes porque algumas mechas bem distribuídas podem conseguir um efeito elegante e moderno. Até a icônica Beyoncé já exibia brilhos brilhantes nos cabelos no Grammy de 2010, complementando sutilmente seu look nude.

A vantagem do cabelo com glitter é sua versatilidade e durabilidade. Você pode tomar banho, pentear e até passar o cabelo sem medo de que ele se solte facilmente. Sua durabilidade pode variar dependendo dos cuidados que você dá e da qualidade do material adquirido, podendo usar esse brilho por várias semanas sem problemas.

É uma tendência que voltou para ficar, oferecendo uma forma divertida e feminina de realçar os cabelos. Não importa quantos anos você tenha, essa moda combina com todos os estilos, acrescentando um toque de brilho e sofisticação ao seu look do dia a dia.