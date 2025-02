O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Sagitário – Carta 11 de Ouros

Esteja preparado para ver mudanças positivas acontecendo e dinheiro entrando em sua vida. Viagens e deslocamentos também acontecem para o seu bem. Pessoas do signo de Touro, Virgem ou Capricórnio podem ter algum tipo de influencia a partir de agora.

Capricórnio – Carta – Carta 4 de Espadas

O caminho dos conflitos parece não terminar, principalmente em assuntos familiares e relações próximas. É hora de cuidar da mente e do emocional para não se complicar com mais alterações; lembre-se que você deve tomar as rédeas da sua saúde. Não se coloque em situações nas quais estará vulnerável e correndo riscos.

Aquário – Carta 7 de Espadas

Uma situação pode ser finalizada ou você recebe notícias que não são favoráveis. É hora de estar muito atento com conselhos que podem chegar, pois isso tende a evitar problemas. Atenção extra com a saúde e as palavras; não trate nada com irresponsabilidade.

Peixes – Carta 3 de Ouros

Apesar de momentos dificuldades, sua alma se torna mais nobre e situações mais favoráveis estão por chegar. Comece a planejar e ser cauteloso, pois a vida exigirá uma maior maturidade, mas também o recompensará.