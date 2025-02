Conheça os jeans boho: estavam na moda nos anos 70 e voltam em 2025 para todos os tipos de corpo

Os icônicos jeans boho dos anos 70 estão de volta para a temporada 2025 e despontam como um must em qualquer guarda-roupa. Estas peças de jeans, que rompem com a sobriedade do comum, são a chave para injetar uma dose de alegria no seu estilo diário.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de saúde, moda e beleza pelo WhatsApp

Durante as décadas de 60 e 70, o jeans boho se tornou o símbolo da estética hippie e agora está de volta com força para conquistar corações.

Quais são os jeans boho que estão sendo usados ​​em 2025?

Com estampas florais, patchwork e texturas variadas, esses designs se destacam como protagonistas indiscutíveis da primavera. O jeans Boho com estampa floral, por exemplo, virou a sensação do momento, principalmente com cintura alta e modelagem flare e estampa floral, perfeito para enfrentar o calor com estilo e elegância.

Jeans patchwork também dão o tom desse revival boêmio. Remendados e desfiados na barra, esses jeans dão um toque jovial e casual a qualquer look, principalmente quando combinados com camiseta e sandálias plataforma.

Além disso, os jeans boho texturizados chegam carregados de personalidade e estilo. Desde estilos tie-dye até peças com estampas de patchwork, passando por efeitos texturizados, a variedade é grande e apaixonante. Os jeans metálicos que foram tendência no ano passado ficam para trás, dando lugar às calças jeans boêmias com sutis detalhes prateados que valorizam o modelo.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Cansada do blazer? Conheça outras 3 opções que são tendência

Dior: Os perfumes femininos da marca que são PERFEITOS para usar de segunda à sexta no escritório

Horóscopo Chinês: estes são os 5 signos que enfrentarão mudanças importantes nesta última semana de fevereiro

É por isso que os especialistas em moda garantem que o jeans boho dos anos 70 voltou mais forte do que nunca para 2025, oferecendo uma ampla gama de opções para todos os gostos e tipos de corpo, pois é uma ótima maneira de sair da zona de conforto, sem abrir mão da versatilidade e do conforto no dia a dia.