4 perfumes masculinos AMADEIRADOS para usar com roupa social no trabalho

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável aroma ao corpo humano. E se você é um grande fã de fragrâncias amadeiradas, vale a pena investir em uma para usar de segunda à sexta no trabalho, principalmente se você precisa estar com roupas sociais.

O motivo? Os perfumes amadeirados são capazes de transmitir sofisticação, poder e elegância. Além disso, eles são conhecidos por durar muito mais tempo na pele.

Sendo assim, que tal conhecer agora mesmo os melhores perfumes amadeirados para usar no trabalho? Confira 4 a seguir, com informações do portal Fragrantica:

Gucci Guilty Absolute, de Gucci

Este é um delicioso perfume oriental amadeirado masculino de Gucci, que foi lançado em 2017. Assinado pelo perfumista Alberto Morillas, ele possui nota de topo de Couro, notas de coração de Cipreste e Patchouli, e notas de fundo Amadeiradas e Vetiver.

Bottled Absolu, de Hugo Boss

Bottled Absolu, de Hugo Boss, é um perfume amadeirado aromático masculino que foi lançado em 2024. Criado por Annick Menardo e Suzy Le Helley, contém notas de topo de Incenso e Couro, notas de coração de Patchouli e Mirra, e notas de fundo de Cedro e Davana.

The One for Men Eau de Parfum, de Dolce&Gabbana

Lançada em 2015, esta é uma fragrância amadeirada especiada de Dolce&Gabbana. Assinada pelo perfumista Olivier Polge, possui notas de topo de Toranja, Coentro e Manjericão, notas de coração de Cardamomo, Gengibre e Flor de Laranjeira, e notas de fundo de Âmbar, Tabaco e Cedro.

Terre d’Hermès, de Hermès

Terre d’Hermès é um perfume amadeirado especiado masculino que foi lançado em 2006. Assinado pelo perfumista Jean-Claude Ellena, ele chegou a ser premiado no FiFi Award Fragrance Of The Year Men`s Luxe em 2007.

As notas de topo são de Laranja e Toranja, as notas de coração são de Pimenta, Sardinheira e Sílex, e as notas de fundo são de Vetiver, Cedro, Patchouli e Benjoim.