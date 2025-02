O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Sagitário – Carta A Luta

Apesar das lutas e das batalhas constantes, é momento de saber colher os resultados positivos do seu trabalho duro e entrar em harmonia na vida pessoal e em seu interior. Lembre-se que as missões dão sentido ao caminho e não apenas o tornam tortuoso; é preciso se reconectar com o que sente e sua importância para manter sua fortaleza em dia.

Capricórnio – Carta A Ilusão

Sonhos são realizados quando você toma o controle da sua vida e deixa de apenas esperar que a corrente o leve para qualquer lugar. Mantenha sua energia em alta e a intensidade para conseguir o que precisa e deseja, mas sem se apegar muito naquilo que é superficial. Existe uma aspiração maior que qualquer bem, por isso abra a mente e desapegue daquilo que pesa e estagna; a transformação virá, mas é preciso recebê-la de braços abertos.

Aquário – Carta O Rebelde

Amadurecer é entender que algumas coisas devem partir para que outras possam nascer, principalmente nos relacionamentos. Aquilo que é mantido por conveniência e pesa, tende a ser finalizado. Seja mais rebelde para romper barreiras e buscar aquilo que realmente sintoniza com sua essência. Não é hora de pedir desculpas ou se esconder por ser quem é.

Peixes – Carta O Criador

A vida está colocando energia e movimento no caminho para que mudanças importantes aconteçam, principalmente nas relações que mantém mais próxima. É hora de ter paciência para amadurecer sem medo e sem perder a essência inocente que dá alegria e brilho aos seus dias. Entenda que você pode abrir todas as portas e voar para onde quiser, desde que faça o bem e boas escolhas para si.