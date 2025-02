O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta do Rompimento

É hora de compreender algumas finalizações e rompimentos de rotinas como o passo que deve ser dado em rumo a cura. As coisas boas chegam e as celebrações também, mas é preciso abrir os olhos e o coração para novas visões e sentimentos; uma força o guiará em um novo caminho, se entregue a ela.

Virgem – Carta da Comparação

O amor está em sua vida como um problema agora, pois muitas ideias pesadas e de comparação intoxicam sua mente e sentimentos. É momento de entender aquilo que tem o sobrecarregado e avaliar como sair desse círculo de tantas pressões e desgaste. Para muitos, a flexibilidade e meditação de mente aberta são os primeiros passos para ver as relações de uma forma positiva e honesta.

Libra – Carta das Vidas Passadas

Algumas situações são necessárias, por mais intensas que sejam, para trazer aprendizagens que o farão crescer de forma importante mais tarde. É hora de se encorajar e acalmar a mente para ouvir a intuição, pois ela trará mensagens e abrirá caminhos. Sintonize com o seu interior e não se movimentar no mundo exterior.

Escorpião – Carta da Totalidade

O externo deve estar mais equilibrado com o seu interior. É hora de se apoiar e confiar nas pessoas que realmente seguraram a sua mão nos momentos difíceis, focando mais em quem importa e deixando assim de ouvir todas as vozes que o confundem. Não duvide no poder do silêncio para poder entrar em paz e formar conclusões mais sábias.