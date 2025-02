O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Maturidade

Existe algumas coisas que são muito importantes, mas não chegam por completo porque você não permite. É hora de sair do controle excessivo e da teimosia, pois isso o está distanciando de transformações que trariam a evolução positiva que precisa. Permita que o que deve ir embora parta e comece a florescer de forma diferente da que está acostumado.

Touro – Carta da Totalidade

O externo deve estar mais equilibrado com o seu interior. É hora de se apoiar e confiar nas pessoas que realmente seguraram a sua mão nos momentos difíceis, focando mais em quem importa e deixando assim de ouvir todas as vozes que o confundem. Não duvide no poder do silêncio para poder entrar em paz e formar conclusões mais sábias.

Gêmeos – Carta do Isolamento

A solidão pode ser transformadora, mas quando ela machuca e coloca a infelicidade em evidência, é hora de entender as razões. Não tema olhar para a própria consciência com calma e se guiar por sua intuição, mas mantenha ao lado as pessoas que fazem a diferença positivamente em seu cotidiano. Ao se abrir mais e definir o que faz bem, você terá um caminho mais sintonizado com as companhias certas.

Câncer – Carta do Entendimento

Hora de se abrir novamente ao mundo sem medo das conexões e da amizade. Lembre-se que apesar de finalizações e mudanças que trouxeram algumas decepções, sempre existe espaço para conhecer gente que vibrará com a sua felicidade e estará disposto a passar pelas dificuldades dedicando apoio, amor e paciência.