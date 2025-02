Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 28 de fevereiro de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Cancêr. Confira a seguir:

Sagitário

A mudança de emprego que você esperava está chegando, assim como a sorte financeira, mas tome cuidado com a fofoca e a inveja, não deixe ninguém roubar sua energia, aprenda a se livrar desse tipo de pessoa da sua vida.

Você enfrentará uma crise em seu relacionamento, procure aconselhamento antes de tomar uma decisão motivada por raiva ou dúvida. Tenha cuidado com questões legais, fique alerta.

Não deixe que a negatividade o impeça, siga em frente com confiança e determinação. O cansaço está te perseguindo, cuide da sua energia e aproveite-a ao máximo.

Capricórnio

É hora de você mudar de atitude, deixar para trás o que o estagna, como amizades tóxicas e amores que não somam.

Você receberá uma proposta de negócio no exterior, aproveite esta oportunidade de crescimento econômico. Você terá uma semana próspera para contratos e trabalho.

Você vivenciará uma mudança profissional e se preparará para novos desafios. Embora você enfrente conflitos financeiros em casa, resolva-os com calma. Aprenda a respirar e meditar e renove sua energia.

Aquário

Um amor entrará em sua vida e será muito recíproco e duradouro, mas tente não sabotar o relacionamento. É hora de você tomar decisões, não tenha medo do amor.

Você conseguirá um novo emprego, aceite o desafio porque o sucesso espera por você. Você fechará vários ciclos, então é preciso seguir em frente sem demora. Lembre-se dos seus entes queridos e dedique tempo a eles.

Você receberá um presente ou dinheiro atrasado e trará muita alegria. Um momento de descanso e renovação chega

Peixes

Para manter sua saúde, aproveite a natureza. A sorte está a seu favor. Você experimentará a sinergia perfeita para a abundância.

Você celebrará seu aniversário com todas as suas forças e terá uma boa fase financeira, mudanças positivas e viagens.

Enfrente situações românticas com coragem, não tenha medo do que as pessoas vão dizer, mas fique com quem o faz feliz, é seu momento de amar.

Você será incentivado a iniciar um negócio para alcançar a estabilidade econômica desejada. Quando você viajar, lembre-se de que os melhores momentos são aqueles vividos na companhia de pessoas que você ama.