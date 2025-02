Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 28 de fevereiro de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Tenha cuidado com empréstimos financeiros, evite dívidas. É hora de você deixar para trás aqueles amores ruins e amizades que só tinham interesses superficiais em vocês.

Você terá força suficiente para enfrentar todos os seus medos e seguir em frente. No amor, alguém com muita luz entrará em sua vida e o encherá de paz. É hora de você estudar novamente e fazer um curso de direito ou administração.

Tente dormir mais para se recuperar dos desgastes. Você tem a capacidade de administrar qualquer negócio por conta própria. Lembre-se de que se você pensar e acreditar, o que você tem em mente se tornará realidade.

Concentre-se mais na sua estabilidade financeira. Hora de se exercitar e se alimentar bem para ter energia.

Virgem

Você atrai muita inveja, mas não torne essa força negativa maior; se falam de você é porque você está seguindo em frente.

Você terá sorte em tudo o que fizer em termos de projetos para progredir. Você resolverá questões legais.

Dívidas podem ser quitadas e chega dinheiro extra. É hora de você assumir o controle da sua vida em relação ao seu relacionamento, tentar saber com quem compartilhar seu tempo e deixar tudo fluir.

Uma mudança muito positiva acontecerá no trabalho, aproveite essa boa fase. Você terá ajuda divina de alguém que o cuida.

Libra

Você finalmente vai se dar a atenção que tanto merece. Um amor do passado está a sua procura, então é hora de tomar decisões importantes sobre assuntos do coração, mas não saia por aí contando sua vida porque a inveja está em alta.

Aproveite para crescer no trabalho. Seus pagamentos pendentes serão resolvidos para que sua economia possa se recuperar e prosperar. Renove seu espaço para que você se sinta melhor. Tenha cuidado com a pressão alta e os hormônios, visite seu médico para um check-up. Seus números mágicos são 07, 09 e 23. Sua conexão com os animais lhe trará muita paz. Seu melhor dia será quinta-feira.

Escorpião

É hora de você tomar decisões importantes na sua carreira universitária. Considere que conhecimento e boa sorte se unem para ajudar você a alcançar o sucesso.

Escorpianos em um relacionamento viverão momentos de paixão e dedicação. Os solteiros, encontram o amor verdadeiro, mas vá com calma, não deixe a paixão tomar conta de você, dê tempo ao amor para crescer.

No trabalho, esteja preparado para reuniões de última hora e mudanças de equipe; seus esforços serão recompensados. Cuide da sua alimentação para não ter problemas de saúde; tente ter uma alimentação balanceada.

Você foi convidado para uma festa de aniversário, então divirta-se, mas com moderação no álcool. Deixe o drama de lado, evite energia negativa, aproveite as oportunidades de aprendizado.