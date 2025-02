Horóscopo para aceitar mudanças e avançar com sucesso de 24 a 28 de fevereiro

Áries

Será uma semana de boas novidades profissionais porque está acontecendo uma viagem e um encontro com pessoas poderosas para investimentos que equilibrarão suas finanças. Você está em uma boa fase e deve aproveitar ao máximo. Prepare-se porque você é atraente para outra pessoa e ela não hesitará em avisar que a energia sexual que você irradia é irresistível.

Touro

Existem mudanças que você pode reverter, mas há outras que você não pode e tem que encontrar uma maneira de se adaptar a elas até encontrar outro caminho. Você terá que esperar um pouco mais para dar esse passo com firmeza. Não seja tão forte consigo mesmo, cure as feridas do coração e depois que se sentir bem, entre no ringue porque tem alguém esperando por você. Esta semana aproveite com seus amigos e renove sua vida social.

Gêmeos

Às vezes é necessário que o mundo te sacuda de vez em quando para que você se recupere e procure onde está falhando para corrigir seus erros. Aceite as mudanças que virão para você esta semana porque há boas perspectivas. Estes não são dias para ciúmes e conflitos; Pelo contrário, busque a reconciliação, aproveite esse momento para atiçar a chama da paixão e resolver aquelas diferenças que os impedem de desfrutar um do outro.

Câncer

Você estava esperando esta semana para ver com seus próprios olhos como hoje, depois de tanto dizer, a vida prova que você está certo. No entanto, você deve ter cuidado com o que diz e pensa, porque as pessoas ao seu redor estão esperando que você escorregue para assumir sua posição e você não pode permitir isso. Você terá sensualidade à flor da pele e está procurando aquele momento para criar o ambiente certo e desfrutar do prazer de estar com seu parceiro, longe da rotina.

Leão

Mude essa atitude negativa em relação a tudo o que acontece com você, o bom ou o ruim são experiências que te ensinam a dar passos firmes para seguir em frente. Não se deixe levar por fofocas, siga sua intuição e administre o ambiente de trabalho como o bom líder que você é. Esta semana a confiança será a chave para superar alguns conflitos que você tem com seu parceiro. Promova uma conversa, toque no tema diferenças e intimidade.

Virgem

Você enfrenta uma complicação de trabalho e vai resolvê-la com muita coragem. Eles te respeitam e o que você propõe como solução eles vão cumprir ao pé da letra. Então vá em frente e tenha muita força de vontade para seguir em frente e sair da rotina. Você tem que ser mais tolerante e compassivo com seu parceiro, pois ele está em um período de crescimento para alcançar um equilíbrio que lhe permita se expandir. Na convivência o melhor é a confiança para alcançar a harmonia.

Libra

Será uma semana de compromissos, mas você deve pensar no quanto está disposto a sacrificar para seguir em frente. A rapidez com que você quer fazer tudo pode te deixar desanimada e com cansaço. Existe uma pessoa que gosta muito de você e avança sem parar na conquista, mas você tem muitas dúvidas. Não perca esta oportunidade de compartilhar momentos.

Escorpião

É uma semana para se ativar, fechar ciclos e abrir outros, mas com cautela na hora de tomar decisões no trabalho. Existem projetos que dependem apenas de você e exigem toda a sua concentração para evitar as turbulências que podem surgir no caminho. Os próximos dias serão para serem aproveitados ao lado daquela pessoa que vocês escolheram para passarem a vida inteira juntos. Não deixe a rotina estragar um dia cheio de surpresas.

Sagitário

Você vem de dias muito difíceis e com muitas complicações, mas há uma mudança para melhor que fará com que as coisas que estavam no seu pior começo, de forma que você brilhe e todos os seus objetivos sejam bem-sucedidos. A possibilidade de gravidez é muito viável neste momento e isso consolidará a família. Mulheres solteiras, não se preocupem porque um grande amor se aproxima, abram-se para as possibilidades.

Capricórnio

Se você vai tomar decisões nos negócios, deve ser prudente e encontrar tempo para analisar todos os papéis que lhe serão entregues para evitar armadilhas. Esta semana você deve ser reflexivo e olhar com muito cuidado ao seu redor para ver quem é que quer muito jogar com você. Eles lutaram muito para ficarem juntos, para a família os aceitar. Agora é hora de construir as bases para uma convivência de casal baseada no amor, na colaboração e na generosidade.

Aquário

Você está muito chateado porque muitas coisas estão acontecendo com você ao mesmo tempo e isso exige toda a sua sanidade e equilíbrio para que suas relações interpessoais não sejam afetadas esta semana. A comunicação é muito importante para resolver os conflitos que você tem com seu parceiro. Tudo se deve a fatores externos que é preciso fazer todo o possível para afastar da convivência. Não são dias de conflitos, procure momentos de intimidade.

Peixes

Você é uma pessoa muito inteligente e habilidosa, então utilize esses dois elementos para não perder seus projetos. Procure se associar a pessoas em quem você confia plenamente e seja prudente o suficiente para dizer o que precisa ser dito e reserve o que deve guardar para seu benefício. Esta é uma semana que você deve se preparar porque uma pessoa vai te confessar que há muito tempo quer te conquistar e você não vai deixar. Ouse que eles se sairão muito bem.