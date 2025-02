O mês de fevereiro exige planejamento: a volta às aulas, o carnaval e a rotina de trabalho só funcionam com uma logística bem estruturada! Assim como nos bastidores de um grande evento, você precisa organizar sua visão para localizar essa palavra no quadro antes do tempo acabar.

Atenção aos detalhes, pois as letras podem ficar tão embaralhadas quanto um desfile de escola de samba antes de entrar na avenida. Você consegue achar “LOGÍSTICA” no meio desse turbilhão?

Fevereiro: você consegue encontrar a palavra “LOGÍSTICA” nesta caça-palavras em apenas 14 segundos? (Metro World News)

Se encontrou, excelente! Sua mente é tão afiada quanto a quem coordena grandes movimentações. Se ainda não, não desista—porque o segredo do sucesso sempre está na estratégia!

Resposta:

A palavra foi bem distribuída, como um planejamento eficiente para garantir que tudo funcionasse. Continue praticando e torne sua visão ainda mais aguçada!

Fevereiro: você consegue encontrar a palavra “SAZONAL” neste caça-palavras em apenas 12 segundos?

Pronto para o próximo nível? Agora, vamos para o desafio de 12 segundos! A missão é encontrar a palavra “SAZONAL” – e não é só procurar, é fazer isso rápido, hein?

Fevereiro: você consegue encontrar a palavra “SAZONAL” neste caça-palavras em apenas 12 segundos? (MWN)

Parece simples, mas como você já sabe, às vezes os desafios mais fáceis escondem armadilhas. Então, foque bem e se prepare para o tempo passar voando!

E se você não achar de primeira, sem problema! Você é só um humano, e não há vergonha nenhuma em precisar de uma ajudinha. A solução tá aqui neste link, é só conferir!

