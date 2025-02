Esta é a nova fragrância de Shakira com abacaxi e baunilha que toda mulher deveria usar para causar impacto

Shakira não é apenas uma das cantoras mais famosas e bem-sucedidas com uma sólida carreira de mais de 30 anos, mas também é uma empresária.

A famosa tem sua própria marca de perfumes requintados, luxuosos e modernos, ideais para mulheres com 40, 50 anos ou mais.

Fuchsia, Rojo, Dance Midnight, S Eau Florale, Dance Diamonds, são alguns de seus perfumes que empoderam as mulheres, e agora ela lançou uma nova fragrância em 2025.

Com abacaxi e baunilha: Amarillo, a nova fragrância feminina de Shakira que confere luminosidade e feminilidade

Enquanto oferece sua turnê Women No Longer Cry, Shakira lançou sua nova fragrância, Amarillo, ideal para mulheres com 40 anos ou mais.

Amarillo Eau de Parfum foi criado para realçar o lado otimista de qualquer mulher e também reforça a confiança, o carisma e a paixão feminina.

Esta fragrância tem uma combinação exótica de bergamota, coco e abacaxi, em seu coração um radiante bouquet floral de jasmim, lírio do vale e um acorde solar proporcionam luminosidade e feminilidade, e notas de fundo de baunilha, sândalo e um toque de almíscar.

Além disso, seu frasco amarelo ensolarado, curvo e delicado com o nome de Shakira em relevo e tampa dourada, inspira os raios solares, irradiando energia e luz.

“Adoramos a nova fragrância 💛”, “Preciso dele para minha coleção 😍”, “Esse é o perfume que preciso”, “Não quero, preciso dele 😍😍”, “Adoro, fica cada vez melhor”, “Meu Deus, adoro o frasco, a cor, tudo”, e “Shakira sabe o que as mulheres precisam”, foram algumas das reações nas redes.

Em sua página ela diz “Não há nada mais poderoso do que uma mulher feliz. Com o AMARILLO, conecte-se com o seu lado mais otimista e celebre a força da sua energia interior. Uma fragrância que encoraja você a confiar em si mesmo e compartilhar sua vitalidade em cada momento.”

É uma fragrância que dura o dia todo, e vai te dar o toque de confiança, alegria e charme para que você deslumbre em qualquer ocasião, seja no trabalho, em um encontro, em um passeio com os amigos, ou o que quer que seja.