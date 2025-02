Dior: Os perfumes femininos da marca que são PERFEITOS para usar de segunda à sexta no escritório

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que qualquer pessoa se sinta mais atraente.

E se você está procurando um perfume elegante para usar de segunda à sexta no escritório, vale a pena investir nas fragrâncias de Dior. O motivo? Elas são conhecidas pelo luxo, alta qualidade e são perfeitas para quem busca marcar presença.

Sendo assim, que tal conhecer agora mesmo os perfumes femininos da marca francesa que não podem faltar na sua penteadeira? Confira 4 a seguir, com informações do portal Fragrantica:

Miss Dior Eau de Parfum (2021)

Miss Dior Eau de Parfum (2021) é um perfume oriental floral assinado pelo perfumista François Demachy. As notas de topo são de Íris, Peônia e Lírio-do-Vale, as notas de coração são de Damasco, Rosa e Pêssego, e as notas de fundo são de Baunilha, Almíscar, Fava Tonka, Benjoim e Sândalo.

J’adore

Este é um perfume floral frutado de Dior que foi lançado em 1999. Assinado pela perfumista Calice Becker, ele possui notas de topo de Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota, notas de coração de Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta, e notas de fundo de Almíscar, Baunilha, Cedro e Amora.

Hypnotic Poison

Lançado em 1998, Hypnotic Poison, de Dior, é um perfume oriental baunilha feminino. Criado por Annick Menardo e Christian Dussoulier, contém notas de topo de Coco, Ameixa e Damasco, notas de coração de Pau-Rosa, Jasmim, Alcarávia, Tuberosa, Rosa e Lírio-do-Vale, e notas de fundo de Baunilha, Amêndoa, Sândalo e Almíscar.

Dior Addict Eau de Toilette

Esta é uma fragrância oriental floral feminina que foi lançada em 2014. Assinada pelo perfumista François Demachy, ela possui nota de topo de Mandarina Siciliana, notas de coração de Jasmim Sambac e Néroli tunisiano, e deliciosas notas de fundo de Baunilha e Sândalo.