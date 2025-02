Cansada do blazer? Conheça outras 3 opções que são tendência

Cansada do blazer?

Se você procura alternativas frescas e modernas ao blazer clássico, existem diversas opções de jaquetas que são tendência em 2025 e que vão te ajudar a renovar seu guarda-roupa e estar na moda em todas as ocasiões.

Experimente diferentes estilos, cortes e cores para encontrar a jaqueta perfeita que reflita sua personalidade e faça você se destacar em qualquer situação.

Opções de casacos que você ainda vai usar muito em 2025

Gabardines

Os gabardines são um excelente investimento, pois o seu corte e cor duram todas as estações, sendo uma das peças mais versáteis que podemos incluir no nosso armário. Das calças aos vestidos, combinam perfeitamente com tudo.

Em 2025, essas peças se destacam como ideais para looks casuais, principalmente nas transições sazonais. Você pode usá-los de diversas maneiras, seja sobre um vestido de verão que não quer deixar para trás ou de forma clássica com jeans e blusa branca.

Jaquetas justas

Esse diferencial se manifesta em cortes elegantes em blazers, jaquetas e gabardinas, além de cintos justos.

Essa tendência eleva qualquer look a um nível mais sofisticado. Para realçar esse efeito, basta combiná-lo com um look casual e você estará pronta para impressionar em qualquer ocasião, exibindo uma cintura fina que vai fazer você parecer uma ampulheta.

Esta silhueta é recomendada especialmente para mulheres curvilíneas que querem ficar mais estilizadas.

Jaquetas de pelúcia

As jaquetas Teddy com cortes oversized têm sido protagonistas de marcas renomadas como Burberry, Stella McCartney e Gucci, muitas vezes apresentadas em comprimento maxi, dizem os especialistas.

O simples ato de colocar uma dessas peças da moda pode completar e elevar o seu look. Em 2025, a tendência inclui uma paleta de cores naturais, destacando diferentes tons de marrom para dar um toque de calor e estilo aos seus looks.