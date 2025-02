Assim foi o procedimento estético feito por jovem para parecer com Angelina Jolie e que deixou usuários impressionados

Recentemente, viralizou nas redes sociais o antes e depois de uma jovem que fez um procedimento estético para se parecer com a atriz americana Angelina Jolie, que vai completar 50 anos em junho.

ANÚNCIO

Como detalhado pela Dra. Patrícia Galli, a intitulada ‘doutora dos milagres’ e responsável pelo caso, foi realizada uma harmonização no rosto da paciente.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, é possível ver o passo a passo da transformação. Na postagem, a paciente chega a chorar de tanta felicidade com o resultado.

Rapidamente, a intervenção deixou os internautas surpresos e o vídeo do procedimento já conta com mais de 16 milhões de reproduções. Confira antes e depois:

Crédito (Reprodução Redes Sociais - @drapatriciagallii)

Especialista quebra o silêncio e revela novos detalhes

Em uma nova postagem no Instagram, na última semana, Patrícia Galli revelou novos detalhes sobre o procedimento estético.

“O que ela mais precisava era o queixinho, que deixa ela sem o contorno facial e com essa papadinha. Então, vamos preencher”, disse no perfil.

Para melhorar o perfil, foi dada uma empinadinha no nariz e o ‘galli lips’ também precisou ser trabalhado.

ANÚNCIO

Na sequência, foi preenchido o cantinho da mandíbula. Além disso, foi dado aquele ‘up’ no top model, com o objetivo de afinar o rosto dela. E, para completar, foi dada uma aliviada no bigode chinês

Ainda de acordo com as informações, na harmonização foram utilizados 10 ml de material. Confira o vídeo com o resultado completo neste link.