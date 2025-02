As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta nova semana

Confira as revelações do tarot, para está nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário esta semana traz uma mistura de aventura e introspecção. O tarot destaca que sua saúde pede pequenas, mas consistentes melhorias — incorpore uma rotina equilibrada e exercícios leves para manter a energia.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Capricórnio esta semana convida você a se concentrar no crescimento pessoal enquanto administra os ajustes financeiros com cuidado. Sua saúde parece forte, com resistência física apoiando você em atividades ao ar livre ou rotinas de exercícios.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Aquário esta semana mistura progresso constante com pequenos desafios em finanças e romance. Sua saúde parece positiva, com hábitos saudáveis ​​como refeições nutritivas e atividades regulares mantendo você energizado.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Peixes esta semana é um período de introspecção e conexões significativas. Sua saúde se beneficia de uma nutrição balanceada e suplementos de saúde, ajudando você a se sentir energizado e pronto para encarar a semana.

Texto com informações do site Hindustan Times