5 perfumes árabes para usar durante o dia e que são ideais para ir trabalhar

Os perfumes árabes têm chamado a atenção de milhares de mulheres com suas criações requintadas que fundem a riqueza sensorial oriental com o frescor e a luminosidade ideais para o dia a dia.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de saúde, moda e beleza pelo WhatsApp

As tendências destacam a combinação de aromas intensos característicos da perfumaria árabe com notas mais suaves e florais, criando contrastes irresistíveis que equilibram a opulência da tradição oriental com o que se usa hoje para cheirar elegante e sofisticado.

Quais são os melhores perfumes árabes para o dia?

Lattafa Noble Blush

Este perfume oferece uma mistura requintada de rosa, leite, amêndoa e merengue, culminando numa base quente de sândalo, baunilha e almíscar. Seu aroma delicado e feminino envolve elegância, ideal para quem procura uma fragrância floral e gourmand para os trabalhos de primavera.

Rasasi Hawas for Her

Com uma combinação equilibrada de frutas exóticas, flores brancas e almíscar, este perfume emana frescor e sedução. Seu toque tropical faz dele uma opção ideal para os dias de sol, mantendo o mistério e a sofisticação.

Swiss Arabian Layali Rouge

Se você procura uma fragrância floral com toque frutado, este perfume é uma joia. Suas notas de rosa, cereja preta e jasmim criam um rastro romântico e sofisticado, perfeito para os dias de primavera no trabalho.

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

Esta é a nova fragrância de Shakira com abacaxi e baunilha que toda mulher deveria usar para causar impacto

Você suspeita de infidelidade? É assim que a IA pode ajudar a detectar se seu parceiro te trai

4 tons que você deve experimentar se tiver um corte de cabelo bob para esconder rugas e rejuvenescer

Al Haramain Amber Oud Gold Edition

Com um aroma resplandecente, este perfume combina notas de âmbar, baunilha e frutadas para oferecer uma fragrância elegante e fresca. É ideal para quem pretende manter uma presença distinta durante o dia, pois também é bastante durável e irá acompanhá-lo durante todas as horas.

Ajmal Aristocrat for Her

Esta fragrância é uma combinação requintada de frutas cítricas, flores brancas e um fundo amadeirado, criando uma sensação luxuosa, mas leve. É perfeito para quem procura um aroma requintado e fresco entre os perfumes árabes que só se usam durante o dia.