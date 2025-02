Você suspeita de infidelidade? É assim que a IA pode ajudar a detectar se seu parceiro te trai

A Inteligência Artificial (IA) veio para ficar com os seus prós e contras, por isso o melhor será aprender a tirar partido das novas tecnologias não só no campo profissional, mas também no campo pessoal.

E os avanços tecnológicos vieram simplificar a vida, pois são importantes tanto para a medicina quanto para a educação, mas também identificaram comportamentos como infidelidades nos relacionamentos.

A análise de dados e os algoritmos ajudaram a IA a detectar padrões e sinais de infidelidade que à primeira vista poderiam passar despercebidos aos olhos humanos.

É assim que a IA pode ajudar a identificar infidelidades

Modificação na comunicação

Uma das primeiras mudanças que a IA mostra como sinais de alerta são as mudanças na comunicação do casal graças às interações nas diferentes redes sociais.

A IA avalia o tom, frequência das mensagens, horários, palavras, frases ou conversas suspeitas e embora não sejam evidências conclusivas, servem para explorar a situação.

A análise das emoções nas interações

O avanço tecnológico permite que ferramentas de IA identifiquem o tom emocional de mensagens de texto, e-mails e até chamadas de voz. E puderam detectar mudanças nos seus sentimentos, como emoções de frustração, ansiedade ou desinteresse.

Apesar de serem métodos artificiais, a IA pode detectar respostas frias, evasivas ou distantes, o que implica uma falha de ligação entre os casais, o que enfraquece as relações e é um sintoma de uma possível infidelidade.

Comportamento on-line

As redes sociais podem se tornar aliadas dos infiéis, mas também suas inimigas, pois deixam rastros de cada movimento que fazem nas páginas, nos aplicativos de namoro ou no flerte com novas pessoas.

A Inteligência Artificial consegue correlacionar todas as informações com padrões históricos para determinar se há comportamento suspeito.

Casais A IA tem ajudado a detectar traições amorosas

Embora estes sinais não sejam provas fiáveis, ajudam aqueles que suspeitam dos seus parceiros a estarem alertas para um possível engano.

O que fazer se você tiver suspeitas?

Se você percebeu esses comportamentos em seu parceiro, o importante será agir com inteligência e não fazer acusações sem provas concretas.

É por isso que a AI recomenda observar padrões de longa data, abrir-se com seu parceiro sobre essas preocupações e fazer terapia para buscar apoio tanto em casal quanto individualmente.