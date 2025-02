Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir. Confira a mensagem para os signos a seguir:

Sagitário

O caminho é de altos e baixos, mas sempre se abrirá! O privilégio de estar vivo, de respirar, de pensar, de desfrutar, de amar são as premissas para seguir em frente e continuar independente do cansaço e dificuldade.

Capricórnio

Quando você se sentir irritado e chateado, saia por um momento, respire ar fresco e busque no fundo do seu coração por amor e generosidade. Isso evitará qualquer tensão ou problema maior, além de ajudar a controlar os medos.

Aquário

Você sente que há uma força enorme que o ajuda a se levantar em momentos difíceis; é o amor e a generosidade que recebe de quem o considera de verdade. Seja grato e recíproco.

Peixes

Cure-se sempre com o amor no coração! O respeito que seus entes queridos sentem por você é tão forte que dará força de vontade para seguir em frente e ajudar quem merece com generosidade.