Como usar as mechas invertidas? A tendência que destronou o balayage e que rejuvenesce

2025 chegou varrendo tudo em técnicas capilares que buscam o objetivo de toda mulher, rejuvenescer o rosto. Uma delas está causando sensação nos salões de beleza e nas redes sociais: as mechas invertidas.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de saúde, moda e beleza pelo WhatsApp

São considerados no mundo do styling a técnica estrela para camuflar cabelos brancos sem a necessidade de retoques constantes. Fazem isso com naturalidade, elegância e sem grandes complicações.

As mechas invertidas são o completo oposto das mechas tradicionais que já conhecemos e o resultado é um look bastante sofisticado, com efeito de sombra e luz que proporciona movimento e um acabamento bastante natural.

O que são mechas invertidos?

A técnica das mechas invertidas não se trata de clarear as pontas, mas sim de escurecer certas partes do cabelo, principalmente do meio para as pontas, deixando assim a raiz mais clara. O objetivo é conseguir um contraste que leve luz ao rosto e esconda os cabelos grisalhos, relata a revista Mujer.

Segundo especialistas, os destaques invertidos adicionam fios escuros às áreas mais claras, criando profundidade e dimensão. É uma técnica que brinca com os tons para que os cabelos fiquem com mais corpo e movimento, mas sem perder aquele brilho natural que todos gostamos.

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

Os 3 homens do zodíaco que menos se comprometem em um relacionamento amoroso

Foi assim que funcionária revidou ataque de cliente abusada durante horário de trabalho

Decorar sua bolsa com pingentes: qual é a nova tendência das influenciadoras e que todas nós amamos

Vantagens