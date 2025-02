5°C acima da média: gelato é aposta para driblar a onda de calor em fevereiro

Com temperaturas 5º C acima da média por dias consecutivos, o Brasil enfrenta nova onda de calor em fevereiro. Em todo o país, os termômetros marcam cerca de 30º C, aproximando-se dos 40º C na região central, faixa que inclui do Paraná à Bahia. Em alguns pontos, como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, a sensação térmica pode chegar a 50º C, potencializada pela falta de ventos ou chuva, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) de São Paulo.

ANÚNCIO

Para driblar as altas temperaturas, o consumo de produtos refrescantes são medidas fundamentais para trazer um refresco neste período. Feitos com ingredientes frescos, o gelato é uma opção para amenizar o calorão. Na Cuor di Crema, gelateria artesanal de método italiano, as mais de cem receitas autorais se revezam com diversas opções que vão desde frutas a produtos à base de leite, como chocolate e iogurte.

Diferentemente do sorvete, que precisa ser conservado a quase - 20º C, o ponto de condensação do gelato é, em média, de - 12º C, o que garante consistência e sabor mais ricos mesmo em meio às altas temperaturas. Outra vantagem é a baixa adesão de ar incorporado, gordura, corante e conservantes, que tornam o gelato mais saudável e natural.

Confira a seguir sabores de gelato para se refrescar no verão, disponíveis a partir de R$ 18,95 nas unidades da Cuor di Crema:

Manga com Coco (novidade)

Verdadeira viagem sensorial, esta criação combina a doçura vibrante da manga à cremosidade inconfundível do coco. Remetendo ao frescor de um dia na praia, este gelato é perfeito para quem busca uma sobremesa leve e saborosa.

Caipirinha de Limão Siciliano (novidade)

A tradicional caipirinha ganha uma releitura sofisticada neste gelato único. Brindando a identidade brasileira a cada colherada, o frescor cítrico do limão siciliano é equilibrado com um toque sutil de cachaça, criando um sabor surpreendente nesta explosão de sabores.

Fragola

Um dos sabores mais tradicionais, o gelato de morango foi retrabalhado pelos mestres gelatiere da rede. Cremoso e refrescante, este sabor é perfeito para todos os climas.

ANÚNCIO

Doce de Leite

Remetendo aos sabores suaves do pampas, este gelato é feito com autêntico doce de leite argentino e leite fresco, criando um produto exclusivo e apaixonante.

Yogurt all’Amarena

Produzido com iogurte fresco regado com pedaços de amarena, espécie italiana de cereja selvagem com polpa suculenta, o sabor inconfundível do gelato Yogurt all’Amarena é original da Cuor di Crema.

Mango Zero

Para não tirar ninguém da dieta, este gelato apresenta o sabor e a suculência inigualáveis da manga sem qualquer adição de açúcar.

Frutto della Passione

Concentrando o sabor cítrico do maracujá, o gelato é leve e refrescante sem adição de açúcar. Na mistura, entram também as sementes da fruta para adicionar crocância.

Gelato pet

Pensando, ainda, no conforto e saúde dos bichinhos, a Cuor di Crema conta também com o gelato pet. Feito em formato de picolé, o produto leva apenas água de coco, banana, maçã e manga.

Sobre a Cuor di Crema

Rede fundada em 2012 que respeita as tradições e os processos de produção das legítimas gelaterias italianas que garantem produtos 100% naturais, sem adição de gordura, aromatizantes e conservantes. O gelato Cuor di Crema tem uma lista extensa de sabores autênticos, são mais de 90 receitas que proporcionam uma experiência única por seu preparo com matérias-primas nacionais e importadas, além do uso exclusivo de frutas in natura. No cardápio, estão também variadas opções de cafés, sobremesas e salgados. Para os interessados em empreender na marca, são dois modelos de negócios: quiosque e loja.

Cuor di Crema - São Paulo Capital

Moema: Av. Lavandisca, 717 B, Moema | Shopping Vila Olímpia: Rua Olimpíadas, 360 | Shopping Jardim Pamplona: Rua Pamplona, 1704 | Tietê Plaza Shopping: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465, Jardim Iris | Open Mall Nações Unidas: Av. das Nações Unidas, 17007, Várzea de Baixo.

Cuor di Crema - Grande São Paulo

Park Shopping: Alameda Terracota, 545, Cerâmica, São Caetano do Sul | Aeroporto Internacional de Guarulhos: Rod. Hélio Smidt, S/Nº - Terminal 1 | R. das Figueiras, 1181, Jardim, Santo André.

Cuor di Crema - Rio de Janeiro

Shopping Piratas: Estrada das Marinas, 91, Praia do Jardim, Angra dos Reis.

Cuor di Crema - Nordeste

Terrazo Shopping: Cruzamento da CE-040 e Rod. 4º Anel Viário, Eusébio (CE) | Shopping da Ilha: Av. Daniel de La Touche, 987, Cohama, São Luís (MA) | Shopping Rio Poty: Av. Contorno Shopping, 911, Porenquanto, Teresina (PI).

Com informações,

Markable Comunicação