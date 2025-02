O corte de cabelo bob nunca sai de moda, e neste 2025 continua em alta por ser um dos mais elegantes, modernos e jovens.

Esse corte, que vai na altura do queixo ou um pouco mais alto e pode ser usado assimétrico, com camadas e franjas, podendo ser usado com diferentes tons de cabelo.

E há alguns tons que estão em alta neste 2025 e são ideais para usar com corte bob, pois iluminam o rosto e ajudam a esconder as rugas, tirando anos dos ombros.

4 tons que você deve experimentar se tiver um corte de cabelo bob para esconder rugas e rejuvenescer

Caramelo

O tom de cabelo caramelo é uma das grandes tendências para 2025 e é ideal para usar no corte bob, pois ilumina o rosto e vai deixar você moderna e sexy.

Este tom quente que fica entre o loiro bege e o marrom dourado vai te deixar muito mais jovem e te dar um look fresco, você pode até usar em balayage se quiser e ficará espetacular.

Loiro dourado

O tom do cabelo loiro dourado é um dos mais elegantes e dá um acabamento natural ao cabelo, e se usar com corte bob vai dar luz ao rosto e fazer com que as rugas nem sejam perceptíveis.

É uma cor quente que tem um tom brilhante e muito vivo, por isso também deixará o seu cabelo com um aspecto saudável e espetacular.

Cobre

Se você tem um corte de cabelo bob, pode usar um tom cobre que vai dar um toque de sensualidade, frescor e elegância ao seu cabelo e ao seu look.

O cobre combina tons de vermelho, cobre e laranja, e deixará seu rosto sem rugas, além de tirar anos dos ombros, por isso é uma ótima opção.

Avelã

O tom de cabelo avelã é um dos mais quentes e modernos que você pode usar com um corte bob neste 2025 e fará com que suas rugas nem sejam perceptíveis.

Essa cor, que é um marrom médio com reflexos dourados e acobreados, é uma opção muito versátil que vai deixar você linda e muito mais jovem.