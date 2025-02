Secando a barriga até o Carnaval: 6 mudanças nas refeições que fazem a diferença

Com o Carnaval se aproximando, quem não quer aproveitar a folia se sentindo incrível, não é? Essa é uma das épocas mais esperadas do ano! Milhares de brasileiros entram no clima e se jogam na diversão, e nada melhor do que curtir esses dias se sentindo leve, confiante e de bem consigo mesmo.

Nesse período, muitos aproveitam para intensificar os treinos e reforçar os cuidados com o corpo, sempre buscando um visual mais definido. A barriga, claro, é uma das maiores preocupações! Pensando nisso, Fernanda Lopes, nutricionista do Emagrecentro, referência em emagrecimento e estética corporal, compartilha seis ajustes simples na rotina que ajudam a reduzir medidas e conquistar um abdômen mais sequinho, confira:

Reduza o consumo de alimentos processados e ultraprocessados

Esse grupo de alimentos tende a contribuir para a retenção de líquidos, deixando a região abdominal mais inchada. “Evite fast food e produtos industrializados. Opte por temperos naturais, como ervas e especiarias, para dar sabor às refeições”, recomenda Fernanda.

Aposte em proteínas magras

Alimentos ricos em proteínas ajudam a preservar a massa muscular e promovem maior saciedade. “Inclua no cardápio opções como frango, peixe, ovos e tofu. Além de serem fontes de proteína de qualidade, auxiliam no metabolismo e na queima de gordura”, sugere a especialista.

Aumente a ingestão de fibras

O bom funcionamento do intestino é importante para evitar o estufamento abdominal. “Adicione ao prato vegetais, frutas, grãos integrais e sementes, como chia e linhaça. Eles auxiliam na digestão e mantêm a saciedade por mais tempo”, orienta.

Hidrate-se corretamente

A ingestão de água é fundamental para eliminar toxinas e evitar a retenção de líquidos. “Beba, no mínimo, dois litros de água por dia. Chás diuréticos, como chá-verde e hibisco, também são bons aliados”, destaca a profissional.

Evite bebidas alcoólicas e refrigerantes

“São grandes vilões quando o assunto é retenção de líquidos e acúmulo de gordura abdominal. Se for consumir, opte por versões como zero calorias e intercale com água”, alerta a nutricionista.

Consulte um especialista

Ela ressalta a importância de buscar acompanhamento especializado para potencializar os efeitos. “O ideal é buscar uma clínica especializada, que ajude a pontuar os resultados, avaliando o caso de cada paciente e indicando o tratamento ideal para alcançar seu objetivo. A combinação de alimentação e tratamentos contínuos oferece uma solução eficaz e mais rápida”, conclui.

