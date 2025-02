Preste atenção nas suas unhas: estudo revela que elas podem dizer quanto tempo você viverá

As unhas refletem a saúde de uma pessoa, e seu crescimento lento ou rápido é uma indicação da rapidez com que o corpo pode envelhecer, apesar da idade

As unhas são uma ótima ferramenta para o ser humano, pois não servem apenas para coçar, mas também protegem os dedos e auxiliam na realização de determinadas ações. Mas não é tudo, pois também podem mostrar o estado de saúde das pessoas e agora também quanto tempo poderiam viver.

Um novo estudo realizado pela Universidade de Harvard mostrou que através desta parte do corpo é possível saber a rapidez com que o corpo envelhece. A informação foi oferecida pelo geneticista David Sinclair em seu podcast Lifespan. Embora a pesquisa não seja nova, já que foi realizada em 1979, foi em 2022 que ele a discutiu em seu programa e agora se tornou viral.

O especialista disse em seu espaço que o crescimento das unhas e a velocidade com que elas crescem dão indícios da velhice do indivíduo. Os resultados do trabalho científico publicado no Journal of Investigative Dermatology mostraram que “a taxa de crescimento linear das unhas é uma técnica simples, econômica e não invasiva para medir o envelhecimento”.

O estudo também indicou: “Existem biorritmos circadianos e plurianuais da taxa de crescimento linear das unhas. Existem períodos de aproximadamente 7 anos de declínio lento, alternados com períodos de 7 anos de declínio mais rápido.”

É assim que você pode saber quantos anos terá olhando suas unhas

O estudo concluiu que após os 30 anos a velocidade de crescimento das unhas diminui aproximadamente 0,5% a cada ano. Isto significa que uma pessoa cuja taxa de crescimento é superior à média pode estar envelhecendo mais lentamente, relatou um artigo da Infobae.

Unhas Um estudo de Harvard indica que uma pessoa cuja taxa de crescimento das unhas é superior à média pode estar envelhecendo mais lentamente

A especialista afirmou que as unhas têm ligação com a longevidade, pois com elas é possível observar a regeneração celular, ou seja, as unhas crescem graças à produção de novas células na matriz ungueal. O crescimento rápido indica que o corpo está gerando células de forma eficiente, o que é essencial para manter tecidos e órgãos saudáveis.

Além disso, também mostra como a nutrição influencia e afeta a circulação, já que unhas saudáveis ​​dependem de uma boa alimentação, por isso deficiências de vitaminas, minerais ou problemas circulatórios podem retardar seu crescimento.

E que o envelhecimento influencia a capacidade de regeneração do corpo, razão pela qual o crescimento das unhas é mais lento, por isso concluiu que manter uma taxa de crescimento elevada pode ser um sinal de um envelhecimento mais saudável.