Os Guardiões revelam o que ninguém quis dizer para Libra, Escorpião e Sagitário em fevereiro de 2025

Para finalizar fevereiro de 2025, o “Tarot dos Guardiões” reserva mensagens importantes das entidades espirituais Exu e Pomba Gira para revelar o que aconteceu esse mês pelas suas costas.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Libra – Carta Exu Pimenta

Pode ter gente de olho em tudo o que você diz para usar para algo ruim ou simplesmente prejudicá-lo. Fique atento com as palavras e prefira o silenciar seus sucessos e planos. Seja mais estratégico e inteligente.

Escorpião – Carta Pomba Gira Rosa Vermelha

Ficar ao lado de gente que é atraso de vida, pode trazer consequências sérias. Algumas companhias querem ficar com você apenas para enfiar sua vida em problema, inclusive acidentes e questões judiciais.

Sagitário – Carta Pomba Gira Maria Padilha

ANÚNCIO

Alguém pode estar sendo traiçoeiro com você e escondendo as verdadeiras intenções com o carisma e amabilidade. Seja mais ardiloso do que o inimigo para não chorar as perdas mais tardes.

Leia mais:

Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes