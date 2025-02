Melhor que o clássico? A balayage ‘francesa’ é a nova tendência: acrescenta brilho e dimensão

Balayage é uma das técnicas mais requisitadas nos salões de beleza, mas é justamente essa característica que acaba se tornando um básico que estimula seus fãs a buscarem novas alternativas que os deixem modernos, mudados e ainda mais jovens.

Por isso, o balayage ‘francês’ se posiciona como uma das técnicas que prometem se tornar a nova obsessão das mulheres, pois é sutil, fresco e proporciona aos cabelos um brilho quase natural, então, tome nota, temos certeza que você veio ao lugar certo se o que procurava era um sinal para dar a si mesmo aquela mudança de visual que tanto esperava.

Essa famosa técnica de coloração é reinventada para conquistar o coração de mais mulheres e dessa vez, sua proposta vai encantar quem busca uma mudança diferente do convencional e também para quem não quer algo muito chamativo, mas que ainda assim as deixe com um visual diferente, é quase tão discreto e sutil que seu efeito de beijo de sol vai acabar te encantando.

Como são os destaques do balayage francês?

A rainha das técnicas de coloração se reinventa, a balayage convencional se transforma e evolui, propondo sua versão francesa que busca fazer com que os cabelos pareçam beijados pelo sol, mas de uma forma natural que não fará nada além de deixar seus cabelos brilhantes e saudáveis.

Sua grande proposta é manter o trabalho feito à mão, mas desta vez, respeitando a raiz, sem ir tão longe que o crescimento seja perceptível e seja necessário que você vá retocar, pelo contrário, é feito de forma progressiva e suave começando do meio dos cabelos até as pontas.

Como já mencionamos, as mechas balayage francesas buscam imitar os reflexos do sol que incidem sobre seus cabelos, por isso seus brilhos, luminosidade e brilho são tão naturais que são perfeitos para quem não quer uma mudança dramática e pelo contrário, é até benéfico para realçar os traços mais bonitos do seu rosto.

Quem se favorece com o balayage francês?

Atenção, essa técnica não foca apenas nos tons loiros, por isso se posiciona como um dos destaques mais nobres e versáteis do mercado, partindo da base do seu próprio tom, iluminando-o um pouco mais, daí seu efeito natural.

Você não precisa se preocupar muito se é loira, morena, acobreada ou tem a cor preta azeviche, você encontrará a cor certa para você, mas lembre-se de ir sempre com um colorista especialista que, com sua experiência, irá orientá-lo para encontrar o tom que fará seu rosto se destacar e proporcionar aquela mudança que você tanto deseja.

A balayage francesa combina com qualquer estilo e qualquer tipo de cabelo, por isso temos certeza que você encontrará a ideal que se adapta ao seu gosto e necessidade, além de ajudar a rejuvenescer e até suavizar as feições.

Essa técnica é a transição perfeita entre o natural e um toque de cor que, além de profundidade, proporciona luminosidade extra aos cabelos.