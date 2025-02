Confira as mensagens deste domingo (23) para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

ANÚNCIO

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

Nesta fase, a vida amorosa é particularmente emocionante, com momentos sinceros aprofundando as conexões para casais, enquanto os solteiros podem conhecer alguém que mexe com suas emoções.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Concentre-se em abraçar a mudança e alavancar sua força interior para navegar pelos desafios e maximizar as oportunidades nesta fase.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

No trabalho, explorar ideias inovadoras e colaborar efetivamente criará oportunidades de sucesso. A dinâmica familiar pode parecer tensa, mas a comunicação empática e a paciência ajudarão a resolver conflitos e restaurar a harmonia.

ANÚNCIO

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Disciplina e foco em metas de longo prazo ajudarão você a navegar por esta fase de forma eficaz. Então fique atento.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Nesta fase, a vida amorosa floresce com ternura, pois atividades de vínculo com seu parceiro criam momentos memoráveis, enquanto solteiros podem conhecer alguém intrigante.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

Concentre-se no autocuidado e no crescimento pessoal e profissional para aproveitar ao máximo este final de semana vibrante.

Texto com informações do site Hindustan Times