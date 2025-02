Altas temperaturas: Como proteger os idosos na onda de calor

Nos próximos dias o Brasil vai registrar mais uma onda histórica de calor e alguns lugares podem registrar até 40°, segundo dados do Climatempo.

ANÚNCIO

A alta temperatura e ar seco exigem atenção redobrada, principalmente para os idosos, um grupo que pode ser vulnerável aos efeitos do calor se não tiverem as precauções necessárias.

Segundo dados divulgados pelo The Lancet em colaboração com a Organização Mundial de Saúde, em 2023, as mortes relacionadas ao calor extremo entre pessoas com mais de 65 anos aumentaram 167% em comparação aos óbitos de 1990.

Para Roberta Bellumat, diretora-executiva e sócia da Padrão Enfermagem, empresa de agenciamento de profissionais na área da saúde, nesta estação, é fundamental adotar medidas preventivas para garantir o bem-estar e a saúde desse público.

“O verão exige atenção redobrada com os idosos, pois eles são mais suscetíveis a problemas de saúde relacionados ao calor, como desidratação e exaustão térmica. Pequenas ações de familiares ou cuidadores, como incentivar a hidratação e manter o ambiente fresco, podem fazer uma grande diferença na saúde e no conforto do idoso durante os dias mais quentes”, comenta.

Para se preparar para a onda de calor, a diretora-executiva, relata alguns cuidados básicos que garantem o bem-estar diário nos dias mais quentes, são eles:

Hidratação e alimentação

Os idosos têm uma menor percepção de sede, o que pode levar à desidratação. Por isso, é crucial incentivá-los a ingerir líquidos regularmente, mesmo que não sintam sede. Água, sucos naturais e chás são boas opções. Além disso, uma alimentação leve e rica em frutas, e alimentos frescos ajuda a manter o equilíbrio hídrico e a disposição.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Carnaval em família: onde curtir sol, festa e programação especial em Olímpia (SP)

Carnaval sem perrengue: 5 dicas para garantir sua saúde bucal na folia

Ambientes frescos e roupas adequadas

Locais arejados e frescos são importantes. Ventiladores e ar-condicionado podem ser usados com moderação. As roupas devem ser leves, preferencialmente de algodão, e em cores claras, permitindo melhor ventilação e conforto térmico.

Proteção Solar

A exposição ao sol deve ser controlada. É indispensável o uso de chapéus, óculos de sol e protetor solar com fator de proteção adequado ao sair de casa.

Vale ressaltar, que a presença de um cuidador para idosos que necessitam de acompanhamento diário tem um papel essencial. Ele pode monitorar sinais de desidratação, tontura ou confusão mental, que são sintomas de insolação e desidratação.

“Além disso, o cuidador garante que as orientações médicas sejam seguidas, como o consumo de líquidos e o uso de medicações, que podem ter seus efeitos alterados pelo calor. Com planejamento, atenção e carinho, é possível proporcionar aos idosos um verão saudável e tranquilo, garantindo qualidade de vida mesmo nos dias mais quentes”, finaliza.

Sobre a Padrão Enfermagem

Fundada em 2006, é uma rede de franquias com mais de 40 unidades no Brasil, especializada no agenciamento de profissionais da saúde para uma série de serviços primordiais aos pacientes, tais como: Acompanhamento hospitalar, Serviços de enfermagem, Cuidador de idosos e Cuidador infantil. Todos os profissionais agenciados pela Padrão Enfermagem estão preparados e habilitados para atender com segurança e qualidade a clientes em ambiente domiciliar, hospitalar e empresarial, com suporte 24h.

Com informações,

Markable Comunicação