Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 2 e 7

Cuidado para não se deixar abalar por aquilo que é breve e não vale a pena. Lembre-se que grandes amores e feitos sempre vem acompanhados de mudanças e quem não sabe seguir em frente, não consegue aproveitar e troca a paz pelo sofrimento.

Touro – Cartas 19 e 29

Vício e teimosia são duas coisas que podem destruir qualquer sorte e qualquer amor. É hora de tirar isso da sua vida e lutar para que ninguém volte a atrapalhar seu caminho com esses defeitos. Você terá coisas boas e muita vitória se souber agir.

Gêmeos – Cartas 18 e 36

O caminho está aberto, mas pode ser mais longo e levar para mais longe do que você imagina. Veste a coragem e siga em frente para ter o amor e as alegrias que tanta sonha. É hora de começar a dar passos, sair do lugar.

Câncer – Cartas 8 e 9

Uma perda pode chegar e surpreender sua vida, principalmente em questões amorosas. Fique atento com as suas desconfianças e não desequilibre seu emocional, pois para saber a verdade, é preciso olhar com a atenção.