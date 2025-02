O que é sweet balayage, a técnica para exibir um lindo tom da moda sem danificar o cabelo

No mundo da beleza existem diversas técnicas para transformar os cabelos sem recorrer à descoloração. Uma das mais populares dos últimos tempos é o sweet balayage, que se diferencia de outras técnicas de iluminação, como destaques californianos e babylights.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de saúde, moda e beleza pelo WhatsApp

Sweet balayage se destaca por aplicar a cor suavemente da raiz às pontas, para conseguir um aspecto natural e delicado. Ao contrário das mechas californianas que começam no meio do comprimento e se estendem até as pontas, muitas vezes envolvendo descolorações mais intensas que podem danificar o cabelo a longo prazo.

Se você deseja obter um tom loiro natural sem descolorir, o sweet balayage é a técnica perfeita para você. Este método não requer descoloração e é indicado para cabelos naturais que não foram previamente tingidos. Se você busca uma mudança sutil e natural e quer dar luminosidade aos cabelos, os tons mel são usados.

Manter essa cor é simples, basta aplicar máscaras hidratantes, proteger os cabelos do sol com protetor térmico e evitar o excesso de calor dos modeladores.

Balayage suave é outra técnica ideal para cabelos escuros, perfeita para iluminar os cabelos em tons caramelo. Assim como o sweet balayage, esse efeito de cor é mantido com máscaras hidratantes e a cor vai desbotando gradativamente a cada corte de cabelo.

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

Como são as unhas Merlot, tendência que Selena Gomez traz

Você quer se casar em 2025? Este é o melhor momento para fazer isso de acordo com seu signo e a astrologia

Passo a passo para não errar nesta deliciosa receita de pão caseiro super fofinho e fácil; perfeito para o café da tarde

Sweet balayage e balayage suave são excelentes opções para exibir uma tintura da moda sem danificar o cabelo. Com essas técnicas, você consegue um look brilhante e moderno, agregando profundidade e dimensão aos seus cabelos sem comprometer sua saúde.

A única diferença entre os dois é o tom, sendo um mais mel e outro mais caramelo, mas o resultado é sempre moderno, elegante e delicado.