Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira quais são:

Sagitário – Cartas 30 e 23

Boas notícias chegando para alegrar os próximos dias e sua vida como um todo. Lembre-se que quando a sorte chega, é hora de aproveitar ao máximo e elevar sua energia, não cair em pessimismos que podem fazer você só perder tempo e prosperidade.

Capricórnio – Cartas 21 e 6

Sua vida está ganhando estabilidade, mas também colocará compromissos importantes que precisam ser honrados. A vida amorosa será premiada com união e evoluções.

Aquário – Cartas 24 e 25

A intuição pode estar certa quanto a uma traição e é hora de ser cauteloso com as relações ou as pessoas que se aproximam em sua vida. Nem tudo o que brilha é ouro a existe uma conexão com alguém que pode não ser nada favorável para você.

Peixes - Cartas 8 e 35

Existe um rompimento chegando e é momento de se preparar para esta partida destinada de cabeça erguida e coração tranquilo. Não tenha medo e busque sempre a calma para agir da melhor forma.