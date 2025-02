Gucci: 4 perfumes femininos da marca italiana para usar no seu casamento no civil

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que qualquer pessoa se sinta ainda mais atraente.

ANÚNCIO

E se você está procurando o perfume perfeito para usar no seu casamento no civil que se aproxima, vale a pena investigar em uma fragrância da marca italiana Gucci. O motivo? Elas são conhecidas por sua qualidade e elegância.

Sendo assim, conheça agora mesmo as melhores opções da marca que vão te fazer lembrar para sempre deste dia especial, com informações retiradas do portal Fragrantica:

Flora Gorgeous Gardenia

Flora Gorgeous Gardenia é um perfume floral feminino de Gucci que foi lançado em 2021. Assinado pelo perfumista Honorine Blanc, possui notas de topo de Flor de Pêra, Bagas Vermelhas e Mandarina Italiana, notas de coração de Gardênia, Jasmim e Jasmim-Manga, e notas de fundo de Açúcar mascavo e Patchouli.

Bamboo

Bamboo, de Gucci, também é um perfume floral feminino. Lançado em 2015, ele possui nota de topo de Bergamota, notas de coração de Lírio Casablanca, Ylang Ylang e Flor de Laranjeira, e notas de fundo de Sândalo, Baunilha do Tahiti e Âmbar.

Gucci Guilty Eau de Parfum

Esta é uma fragrância oriental floral feminina de Gucci que foi lançada em 2019. As notas de topo são de Pimenta Rosa, Mandarina e Bergamota, as notas de coração são de Lilás, Violeta, Gerânio e Rosa, e as notas de fundo são de Patchouli e Âmbar.

Flora Gorgeous Orchid

Lançado em 2024, este é um perfume floral frutado gourmet feminino. Assinado pela perfumista Marie Salamagne, contém nota de topo de Baunilha, nota de coração de Orquídea Baunilha, e as notas de fundo são Ozônicas.